Путін не може дати гарантії, що Навальний вийде живим з в'язниці

Президент Росії Володимир Путін заперечує звинувачення в тому, що саме він дав наказ отруїти опозиціонера Олексія Навального. Він також не може гарантувати, що той вийде з в'язниці живим.

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News .

У відповідь на ремарку журналіста, що Навальний є не просто ув'язненим, Путін відповів: "З ним не будуть поводитися гірше, ніж з ким-небудь".

Нагадаємо, раніше Путін у відповідь на звинувачення в отруєнні Навального і причетності до вбивства інших політичних суперників заявив, що "у нас немає такої звички - вбивати кого-небудь".

До цього Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував відносини з Росією і заявив, що Вашингтон готовий відповісти на будь-які безрозсудні або ж агресивні дії Москви. За його словами, США спостерігають за діями Російської держави - такими як поводження з опозиціонером Олексієм Навальним і втручання у вибори.

"Ми б віддали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам", - сказав Блінкен.