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Путін не може дати гарантії, що Навальний вийде живим з в'язниці

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Москва, Понеділок 14 червня 2021 15:09
Путін не може дати гарантії, що Навальний вийде живим з в'язниці Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін заперечує звинувачення в тому, що саме він дав наказ отруїти опозиціонера Олексія Навального. Він також не може гарантувати, що той вийде з в'язниці живим.

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

"Дивіться, такі рішення в цій країні приймає не президент", - заявив Путін.

У відповідь на ремарку журналіста, що Навальний є не просто ув'язненим, Путін відповів: "З ним не будуть поводитися гірше, ніж з ким-небудь".

Нагадаємо, раніше Путін у відповідь на звинувачення в отруєнні Навального і причетності до вбивства інших політичних суперників заявив, що "у нас немає такої звички - вбивати кого-небудь".

До цього Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував відносини з Росією і заявив, що Вашингтон готовий відповісти на будь-які безрозсудні або ж агресивні дії Москви. За його словами, США спостерігають за діями Російської держави - такими як поводження з опозиціонером Олексієм Навальним і втручання у вибори.

"Ми б віддали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам", - сказав Блінкен.

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