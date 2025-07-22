"Путинюгенд" в действии: в России привлекли к работе на "оборонку" сотни тысяч детей, - СМИ

Россияне привлекают к работе над дронами школьников в возрасте не менее 12 и до 18 лет. В частности российский проект "Берлога", созданный в июле 2022 года, "пропустил" через себя более 800 тысяч учеников российских школ и других образовательных учреждений.

Ответственными за создание этой системы журналисты называют двух людей: преподавателя Алексея Федосеева и подругу российского диктатора Владимира Путина, руководительницу российского фонда "Сириус" Елену Шмелеву.

Помощники дьявола

Российская оборонная промышленность активно использует школьников в процессе разработки и тестирования оружия. Среди "клиентов" - АО "НПО Лавочкина", ГК "Роскосмос", АО "Аскон", госкорпорация "Ростех", АО "Завод Протон", АО Компания "Сухой", Росатом и другие военные и околовоенные компании. В общем, более 80% компаний и организаций, которые выдают "задания" школьникам, связаны с министерством обороны.

Участники таких "конкурсных заданий", "соревнований" и других программ, которыми замаскированы военные проекты, прекрасно все понимают. Они знают, что их разработки будут убивать гражданское население Украины.

Один из школьников сказал изданию, что это "вполне осознанный выбор" и добавил, что детям якобы ничего не платят. Однако реальная ситуация другая: в обмен за работу на военных преступников российские школьники получают реальные бонусы.

Получить можно много. От 10 дополнительных баллов к ЕГЭ (российский аналог украинского внешнего независимого оценивания, ВНО, - ред.) до денежных сумм и мест в компаниях, которые выпускают "товары двойного назначения", читай - работают на российскую оборонку.

Ракеты и дроны

Российские школьники "подарили" российской армии довольно большое количество "научных достижений" в области разработки дронов для убийства украинцев. Но самое главное, что интересует российские военные предприятия - это дроны и ракеты. Среди разработок школьников:

система увеличения точности беспилотников;

система отслеживания дронов-нарушителей, которая официально разрабатывалась "в гражданских целях";

беспилотник, официально предназначенный "для инвентаризации складов";

сверхтяжелая ракета-носитель для программы "морского старта": этот проект, к счастью, существует только на бумаге;

беспилотник самолетного типа "для поставки грузов";

другие.

Один из собеседников издания подтвердил, что существует негласное правило: все "творения" должны иметь двойное назначение. В том числе все, что предлагают школьники.

Участие детей в разработке дронов и вооружения стараются скрывать. Во-первых, это огромные репутационные риски для предприятия. Во-вторых - риск санкций. Поэтому школьникам рекомендуют не упоминать лишний раз о том, чем они занимаются по заказу военных. А некоторые компании, которые выступают, как организаторы "конкурсов", подтвердили: да, работы ведутся, но неофициально. Их якобы вообще не существует.

"Путинюгенд"

Кроме "Берлоги", которая решает задачи поиска и привлечения детей к военным разработкам, сеть милитаризации детей охватывает ряд других организаций. В частности, существует "Архипелаг", который не скрывает военного назначения - детей там готовят на операторов боевых дронов.

Также существует "Зарница" под патронатом "Юнармии" - путинской версии "Гитлерюгенда" (нацистская организация, которая объединяла детей в Третьем рейхе, милитаризируя их и воспитывая в духе верности фюреру и национал-социалистической партии, - ред.) Это военная игра, которая направлена на подготовку детей к боевым действиям.

Помогает в этом также движение "Движение первых", которое среди прочего пытается воспитать новых боевиков Кремля из детей, оставшихся на временно оккупированных территориях Украины. Все эти организации находятся под санкциями стран цивилизованного мира.

Россияне нарушают все международные нормы, пытаясь воспитать из детей новую армию. А попытка превратить украинских детей в боевиков российских сил вообще может считаться военным преступлением.

Несмотря на все это, в России в последнее время пытаются легализовать привлечение детей к разработке и производству оружия и к войне в целом - от выступлений российских "политиков" до телевизионных сюжетов.