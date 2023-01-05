Есть простое решение. Данилов резко отреагировал на предложение России о перемирии
Никаких переговоров с Россией о "рождественском перемирии" Украина вести не будет. Государство-агрессор должно покинуть территорию нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "24 канала".
"Давайте будем говорить на практическом языке. А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними... Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения", - отметил Данилов.
Он подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.
"Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь при чем? Где религия и где попы?... Какая-то сумасшедшая страна", - добавил секретарь СНБО.
Также Данилов отреагировал на разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным.
"То, что касается Эрдогана. Надо понимать спокойно и взвешенно - в Турции выборы. Конечно, Эрдоган помогает очень много по вывозу зерна, Турция помогает по многим процессам, военному делу. Мы им за это благодарим. Но наша страна и наш президент будет самостоятельно решать все вопросы", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня, 5 января, патриарх Кирилл призвал Россию и Украину прекратить огонь и установить рождественское перемирие. Позже Путин поручил главе Минобороны РФ ввести режим прекращения огня на Рождество.
Также мы писали, что сегодня Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.
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