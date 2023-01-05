Есть простое решение. Данилов резко отреагировал на предложение России о перемирии

Никаких переговоров с Россией о "рождественском перемирии" Украина вести не будет. Государство-агрессор должно покинуть территорию нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире " 24 канала ".

"Давайте будем говорить на практическом языке. А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними... Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.

"Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь при чем? Где религия и где попы?... Какая-то сумасшедшая страна", - добавил секретарь СНБО.

Также Данилов отреагировал на разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"То, что касается Эрдогана. Надо понимать спокойно и взвешенно - в Турции выборы. Конечно, Эрдоган помогает очень много по вывозу зерна, Турция помогает по многим процессам, военному делу. Мы им за это благодарим. Но наша страна и наш президент будет самостоятельно решать все вопросы", - подчеркнул он.