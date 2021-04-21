Путін виступає з посланням до Федеральних Зборів: онлайн

Нинішнє послання стане вже 17-м для Путіна. Перший президент Росії Борис Єльцин виступав з посланнями шість разів, Путін - 16, Дмитро Медведєв - чотири рази.

На церемонію зазвичай запрошують близько тисячі гостей: це депутати Держдуми і сенатори, члени уряду і представники адміністрації президента, керівники судів та силових відомств, голови основних конфесій.

Що передувало посланню

Черговому посланню Путіна передувала ескалація на кордонах з Україною. Російські війська стягують під приводом навчань, але Київ і міжнародна громадськість стурбована тим, що Москва має намір спровокувати українську сторону і, можливо, перейти в наступ.

Сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу вже заявив, що в Південному військовому окрузі сформували нову дивізію. Цей округ якраз знаходиться на східному кордоні України.

За офіційною причиною, бойові можливості нарощуються нібито через спроби НАТО "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".

Які заяви може зробити Путін

Очікується, що основний акцент президент Росії зробить на соціально-економічних питаннях у світлі майбутніх вересневих виборів до Держдуми, а також на боротьбі з пандемією COVID.

Але, напевно, зовнішній політиці Путін теж приділить чимало уваги, в першу чергу Україні. Зокрема, натяки на можливі радикальні сценарії російської агресії дають листи ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, зміст яких оприлюднили в ЗМІ. Передбачається, що він звернеться до Путіна з проханням офіційно ввести війська, прийняти "республіку до складу" Росії або визнати її незалежність.