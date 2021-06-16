Путін може позначити Байдену позицію Росії щодо вступу України в НАТО

У Росії звернули увагу на заяву президента США Джо Байдена про можливість вступу України в НАТО. Президент РФ Володимир Путін може позначити позицію Російської Федерації.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі "Першого каналу" .

Зазначимо, в Кремлі розповіли про формат переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Вони можуть провести розмову тет-а-тет.

"Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО. При необхідності Путін позначить позицію Росії", - заявив Пєсков.

За його словами, раніше таких заяв з боку США не робилося.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в швейцарській Женеві пройде зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Це перший саміт на вищому рівні з моменту обрання Байдена.

Нагадаємо, Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу до НАТО.

Зазначимо, голова МЗС України Кулеба розраховує на надання Україні ПДЧ в НАТО в 2022 році.