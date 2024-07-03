Путин считает, что выиграет войну, затягивая военные действия, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин считает, что сможет одержать победу в войне против Украины, если будет затягивать боевые действия на неопределенное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

"Путин, вероятно, считает, что Россия может затянуть войну на неопределенное время и выиграть войну на истощение, если сможет добиться отказа Украине в решительной международной поддержке", — говорится в отчете за 2 июля 2024 года.

Аналитики считают, что медленные, но постоянные успехи России на поле боя с конца 2023 года подтверждают оценку Путина и побуждают его избегать любого реального прекращения огня, которое могло бы положить конец войне.

Также по оценкам ISW, заморозка войны по нынешней линии разграничения предоставит России стратегически и оперативно важную украинскую территорию, с которой страна-агрессор сможет возобновить агрессию, используя опытную армию и восстановленную оборонно-промышленную базу.

"ISW продолжает оценивать, что прекращение огня в Украине на нынешних рубежах вряд ли остановит дальнейшую российскую агрессию и лишь предоставит России критическое время для восстановления своих сил и подготовки к будущей агрессии против Украины", - подчеркнули в ISW.

Помимо прочего, Москва ведет усиленную информационную кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с РФ на российских условиях. Это в свою очередь только ослабит украинское государство.

"Любые российские, западные или иные попытки склонить Украину к преждевременным переговорам с Россией только ослабят Украину и поощрят дальнейшую российскую агрессию внутри и за пределами Украины", - добавили в ISW.

Также аналитики упомянули и просьбу премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, которую он озвучил во время своего необъявленного визита в Киев.

Эксперты пришли к выводу, что исполнение просьбы может повлечь за собой поддержку более широкого стратегического месседжа Кремля. В частности, он имеет цель создать оперативную паузу желаемую для РФ или же убедить международных партнеров отказаться от Украины.