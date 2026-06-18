Путин теряет одно из главных преимуществ экономики РФ из-за войны, - Bloomberg

Россия стремительно наращивает государственный долг из-за роста расходов на войну против Украины. Это ставит под угрозу одно из главных преимуществ российской экономики, которым годами хвастался глава Кремля Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет о низком уровне государственного долга. Путин неоднократно заявлял, что у России один из самых низких показателей госдолга среди стран G20, и это считалось важным преимуществом российской экономики.
Однако, как отмечает агентство, война против Украины всё больше вынуждает Кремль жить в долг.
По расчетам Bloomberg, в течение следующих десяти лет Россия потратит не менее 15% своего ВВП только на выплату процентов по государственному долгу.
Эта сумма примерно равна нынешнему общему объему задолженности страны.
Ожидается, что внутренние заимствования РФ в этом году снова увеличатся, поскольку военная машина Кремля нуждается в дополнительном финансировании.
Предварительные оценки показывают, что военные расходы в 2026 году могут превысить запланированные на 4-5 трлн рублей. Это почти на 40% больше первоначальных расчетов правительства.
В госбюджете России на 2026 год предполагалось привлечь чуть более 4 трлн рублей за счет внутренних заимствований.
В то же время уже за первые пять месяцев года бюджетный дефицит вырос до 6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Это примерно на 60% больше целевого показателя, заложенного на весь год.
Кроме того, Россия уже достигла установленного предела государственного долга.
По словам источников, правительству РФ придется привлечь еще 2–3 трлн рублей за счет новых заимствований.
В то же время стоимость обслуживания долга РФ с начала полномасштабной войны против Украины удвоилась.
В 2026 году Россия планирует потратить почти 4 трлн рублей на обслуживание долга (около 9% федерального бюджета).
Напомним, российская экономика продолжает замедляться на фоне затяжной войны против Украины и регулярных ударов украинских беспилотников по военной, топливной и промышленной инфраструктуре РФ.
Кроме того, в России усугубляется дефицит топлива, который, по данным СМИ, уже затронул 70 регионов страны.
На части автозаправочных станций бензин отпускают только в топливный бак автомобиля, отказываясь наливать его в канистры.
По информации СМИ, из-за острого дефицита бензина Россия уже в этом месяце начнёт импортировать автомобильное топливо из Азии.