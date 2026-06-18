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Путин теряет одно из главных преимуществ экономики РФ из-за войны, - Bloomberg

14:43 18.06.2026 Чт
2 мин
Российский бюджет трещит под тяжестью войны
aimg Ирина Глухова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия стремительно наращивает государственный долг из-за роста расходов на войну против Украины. Это ставит под угрозу одно из главных преимуществ российской экономики, которым годами хвастался глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о низком уровне государственного долга. Путин неоднократно заявлял, что у России один из самых низких показателей госдолга среди стран G20, и это считалось важным преимуществом российской экономики.

Однако, как отмечает агентство, война против Украины всё больше вынуждает Кремль жить в долг.

Россия потратит 15% ВВП только на выплату процентов

По расчетам Bloomberg, в течение следующих десяти лет Россия потратит не менее 15% своего ВВП только на выплату процентов по государственному долгу.

Эта сумма примерно равна нынешнему общему объему задолженности страны.

Военные расходы растут быстрее, чем планировалось

Ожидается, что внутренние заимствования РФ в этом году снова увеличатся, поскольку военная машина Кремля нуждается в дополнительном финансировании.

Предварительные оценки показывают, что военные расходы в 2026 году могут превысить запланированные на 4-5 трлн рублей. Это почти на 40% больше первоначальных расчетов правительства.

Читайте также: Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной, - Bloomberg

Дефицит бюджета уже превысил план

В госбюджете России на 2026 год предполагалось привлечь чуть более 4 трлн рублей за счет внутренних заимствований.

В то же время уже за первые пять месяцев года бюджетный дефицит вырос до 6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Это примерно на 60% больше целевого показателя, заложенного на весь год.

Кроме того, Россия уже достигла установленного предела государственного долга.

России придется брать в долг еще больше

По словам источников, правительству РФ придется привлечь еще 2–3 трлн рублей за счет новых заимствований.

В то же время стоимость обслуживания долга РФ с начала полномасштабной войны против Украины удвоилась.

В 2026 году Россия планирует потратить почти 4 трлн рублей на обслуживание долга (около 9% федерального бюджета).

Экономика РФ и топливный кризис

Напомним, российская экономика продолжает замедляться на фоне затяжной войны против Украины и регулярных ударов украинских беспилотников по военной, топливной и промышленной инфраструктуре РФ.

Кроме того, в России усугубляется дефицит топлива, который, по данным СМИ, уже затронул 70 регионов страны.

На части автозаправочных станций бензин отпускают только в топливный бак автомобиля, отказываясь наливать его в канистры.

По информации СМИ, из-за острого дефицита бензина Россия уже в этом месяце начнёт импортировать автомобильное топливо из Азии.

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