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Кремль розкрив подробиці переговорів Путіна й Ердогана

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Понеділок 11 липня 2022 18:30
Кремль розкрив подробиці переговорів Путіна й Ердогана Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президенти Туреччини та Росії Володимир Путіна й Реджеп Таїп Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили комплекс питань напередодні зустрічі на найвищому рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Під час переговорів лідери країн обговорили:

  • економічне співробітництво;
  • зростання обсягів торгівлі;
  • використання у розрахунках національних валют.

Водночас нібито було порушення питання подальшого безперебійного постачання російських енергоносіїв.

Також Путін й Ердоган обговорили війну в Україні та забезпечення "зернових коридорів".

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.

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