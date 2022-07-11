Кремль розкрив подробиці переговорів Путіна й Ердогана
Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Президенти Туреччини та Росії Володимир Путіна й Реджеп Таїп Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили комплекс питань напередодні зустрічі на найвищому рівні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.
Під час переговорів лідери країн обговорили:
- економічне співробітництво;
- зростання обсягів торгівлі;
- використання у розрахунках національних валют.
Водночас нібито було порушення питання подальшого безперебійного постачання російських енергоносіїв.
Також Путін й Ердоган обговорили війну в Україні та забезпечення "зернових коридорів".
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.