Час діяти. Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
Повідомляється, що обговорювалася ситуація в Сирії, а також російсько-українська війна.
"Ердоган заявив, що пора діяти за планом ООН щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Він також повторив, що війна між Росією і Україною має бути завершена справедливими переговорами.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що проблема "зернового коридору" близька до вирішення, але не став розкривати подробиці.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що для його запуску потрібні гарантії безпеки не тільки від Російської Федерації, а й від інших країн.
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