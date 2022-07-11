Час діяти. Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Повідомляється, що обговорювалася ситуація в Сирії, а також російсько-українська війна.

"Ердоган заявив, що пора діяти за планом ООН щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Він також повторив, що війна між Росією і Україною має бути завершена справедливими переговорами.