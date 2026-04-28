Путин впервые отреагировал на серию ударов Украины по НПЗ в Туапсе

Диктатор пожаловался на прицельные украинские удары по объектам на территории РФ, назвав их "террористическими". По мнению Путина, Украина прибегает к такой тактике, потому что "каждый день теряет определенные территории".

Он добавил, что удары беспилотниками по российской территории наносятся все чаще.

"Вот последний пример - это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются", - сказал Путин.

Атаки на НПЗ в Туапсе

Напомним, за последние две недели Силы обороны Украины осуществили серию из трех массированных атак дронами на стратегический НПЗ в Туапсе, в результате которых было уничтожено более 60% логистических мощностей порта и непосредственно поражены установки по переработке нефти.

Из-за масштабных пожаров и сильного токсического задымления российские власти были вынуждены впервые с начала атак объявить срочную эвакуацию населения, тогда как утечка нефтепродуктов в Черное море повлекла за собой экологическую катастрофу.