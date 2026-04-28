RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

Путин впервые отреагировал на серию ударов Украины по НПЗ в Туапсе

21:24 28.04.2026 Вт
2 мин
Глава Кремля попытался "не разводить" панику
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин "не замечает" серьезных угроз в связи с украинскими заводами по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на совещании.

Читайте также: Морской терминал и НПЗ в Туапсе снова под атакой дронов: горят резервуары

Диктатор пожаловался на прицельные украинские удары по объектам на территории РФ, назвав их "террористическими". По мнению Путина, Украина прибегает к такой тактике, потому что "каждый день теряет определенные территории".

Он добавил, что удары беспилотниками по российской территории наносятся все чаще.

"Вот последний пример - это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются", - сказал Путин.

Атаки на НПЗ в Туапсе

Напомним, за последние две недели Силы обороны Украины осуществили серию из трех массированных атак дронами на стратегический НПЗ в Туапсе, в результате которых было уничтожено более 60% логистических мощностей порта и непосредственно поражены установки по переработке нефти.

Из-за масштабных пожаров и сильного токсического задымления российские власти были вынуждены впервые с начала атак объявить срочную эвакуацию населения, тогда как утечка нефтепродуктов в Черное море повлекла за собой экологическую катастрофу.

Остановка этого предприятия критически влияет на экспортные доходы РФ и логистику Черноморского флота, поскольку завод мощностью 12 млн тонн в год является основным источником горючего для оккупационных войск на юге Украины.

Детальнее об украинских атаках - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
