"Путлер - военный преступник": эстонский музей вывесил плакат на границе с РФ

В Эстонии Нарвский музей, находящийся на границе с РФ, на фоне празднований в Москве "Дня победы" вывесил плакат, отождествляющий диктатора Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонский вещатель ERR .

Такое место выбрано не случайно, ведь граница между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом проходит по реке Нарве. А стена замка на которой размещен плакат с надписью "Путлер - военный преступник" выходит на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории РФ.

Как отметили в Нарвском музее, этот месседж является напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях РФ.

"Сегодня в День Европы мы отмечаем мир и свободу. С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение к суверенитету, принципы солидарности стали базовыми ценностями Европейского сообщества", - сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Она напомнила, что вместе с тем наряду уже четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин.

"Мы называем диктатора диктатором, военные преступления - военными преступлениями", - добавила Сморжевских-Смирнова.

Такую акцию уже не в который раз организует Нарвский музей. Впервые плакат с надписью "Путин - военный преступник" появился на стенах замка в 2023 году. Он вызвал неоднозначную реакцию в городе.

В этом году в знак ответа на пропагандистские мероприятия, которые традиционно к 9 мая организуют в России - плакат снова вывесили.

Путинский парад в Москве ко "Дню победы"

Напомним, что сегодня в Москве на Красной площади состоялся парад ко Дню победы, который ежегодно устраивает агрессор. В этот раз он был особенным тем, что к диктатору приехали лидер Китая Си Цзиньпин и впервые за время полномасштабной войны на параде присутствовал один из представителей стран-членов ЕС - словацкий премьер Роберт Фицо.

Путин в своей речи во время парада 9 мая заявил, что весь русский народ якобы поддерживает "героев СВО" и что "правда на стороне России".

В Центре противодействия дезинформации отметили, что эти слова диктатора - очередной пример того, как кремлевская пропаганда пытается отождествить события Второй мировой войны с нынешней вооруженной агрессией против Украины.

Это попытка оправдать захватническую, геноцидную войну против Украины, завернув ее в обертку "исторической памяти" и "борьбы с нацизмом", добавляют в ЦПД.