"Путлєр - воєнний злочинець": естонський музей вивісив плакат на кордоні з РФ

В Естонії Нарвський музей, який знаходиться на кордоні з РФ, на тлі святкувань у Москві "Дня перемоги" вивісив плакат, який ототожнює диктатора Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонський мовник ERR .

Таке місце обрано не випадково, адже кордон між естонським містом Нарвою та російським Івангородом проходить по річці Нарві. А стіна замку на якій розміщений плакат із написом "Путлєр - воєнний злочинець" виходить на Івангородську фортецю, розташовану вже на території РФ.

Як зазначили в Нарвському музеї, цей меседж є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини РФ.

"Сьогодні в День Європи ми відзначаємо мир і свободу. Із завершенням Другої світової війни саме мир і свобода, повага до суверенітету, принципи солідарності, стали базовими цінностями Європейської спільноти", - сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

Вона нагадала, що разом з тим, поряд вже четвертий рік йде повномасштабна війна, яку розв'язав Путін.

"Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини - воєнними злочинами", - додала Сморжевських-Смирнова.

Таку акцію вже не вкотре організовує Нарвський музей. Вперше плакат з написом "Путін - воєнний злочинець" з’явився на стінах замку у 2023 році. Він викликав неоднозначну реакцію в місті.

Цього року на знак відповіді на пропагандистські заходи, які традиційно до 9 травня організовують в Росії - плакат знову вивісили.

Путінський парад у Москві до "Дня перемоги"

Нагадаємо, що сьогодні в Москві на Красній площі відбувся парад до "Дня перемоги", який щорічно влаштовує агресор. Цього разу він був особливий тим, що до диктатора приїхали лідер Китаю Сі Цзіньпін та вперше за час повномасштабної війни на параді був присутній один представників країн-членів ЄС - словацький прем'єр Роберт Фіцо.

Путін у своїй промові під час параду 9 травня заявив, що весь російський народ нібито підтримує "героїв СВО" та що "правда на боці Росії".

В Центрі протидії дезінформації натомість зазначили, що ці слова диктатора - черговий приклад того, як кремлівська пропаганда намагається ототожнити події Другої світової війни з нинішньою збройною агресією проти України.

Це спроба виправдати загарбницьку, геноцидну війну проти України, загорнувши її в обгортку "історичної пам’яті" та "боротьби з нацизмом", додають в ЦПД.