Глава Кремля выразил благодарность руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих национальных вооруженных сил.

Диктатор отметил, что был рад лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии за участие в боевых действиях на фронте войны против Украины.

"(Был рад. - ред.) передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что северокорейские военные "проявили мужество и героизм, действовали чрезвычайно профессионально, показали хорошую выучку и подготовку".