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Путин признал массированные удары по Украине

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" по украинским объектам энергетики, военного управления и связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

"По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - заявил Путин.

Он также пригрозил, что в случае "продолжения проведения терактов на "территории РФ" ответы со стороны страны-агрессора якобы будут жесткими и "по масштабам будут соответствовать уровню угроз", создаваемых для России.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

В частности, россияне атаковали центр Киева. В результате атаки погибли мирные жители столицы.

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