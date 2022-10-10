Путин признал массированные удары по Украине

Россия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" по украинским объектам энергетики, военного управления и связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
"По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - заявил Путин.
Он также пригрозил, что в случае "продолжения проведения терактов на "территории РФ" ответы со стороны страны-агрессора якобы будут жесткими и "по масштабам будут соответствовать уровню угроз", создаваемых для России.
Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.
В частности, россияне атаковали центр Киева. В результате атаки погибли мирные жители столицы.
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