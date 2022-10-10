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Путін визнав масовані удари по Україні

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито завдала ударів "високоточною зброєю" по українських об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна.

"За пропозицією Міноборони РФ і за планом Генштабу Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України", - заявив Путін.

Він також пригрозив, що у разі "продовження проведення терактів на "території РФ" відповіді з боку країни-агресора нібито будуть жорсткими і "за масштабами відповідатимуть рівню загроз", що створюються для Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України.

Зокрема, росіяни атакували центр Києва. Внаслідок атаки загинули мирні жителі столиці.

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