Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Путин верит в победу и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT

Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что побеждает на фронте и готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года.

Как пишет издание со ссылкой на военных и западную разведку, Путин верит в свое преимущество на фронте.

Он убежден: даже если для завершения контроля над Донбассом понадобится от 18 месяцев до двух лет, это время будет работать на Россию.

Диктатор считает, что каждый день боевых действий и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники атакуют энергетическую инфраструктуру и жилые дома Украины, обеспечивают ему больше преимуществ в этой войне.

 

Российское командование фантазирует об "успехах" на фронте

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов систематически распространяет заявления о якобы успешных действиях своих войск, однако информация, которую озвучивает российский генерал не подтверждается украинскими источниками и не соответствует реальному положению на фронте.

В частности, Герасимов утверждал, что около 30% зданий в Константиновке якобы оказались под контролем российских подразделений и что штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Лиман в Донецкой области.

Украинские Силы обороны неоднократно опровергали эти заявления, подчеркивая, что ежедневные "победы", объявляемые российским Минобороны, не отражают реальной ситуации, а фактическая активность российских подразделений ограничена и не приводит к значительным прорывам украинской обороны.

Однако что Герасимов постоянно врет Путину о ситуации на фронте также писало издание Reuters.

