Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин открыл "фронт" против Мерца, используя тему Украины, - Politico

14:32 21.05.2026 Чт
3 мин
Кремль открыто делает ставку на крах Мерца
aimg Елена Чупровская
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин целенаправленно бьет по репутации канцлера Германии Фридриха Мерца, и делает это, используя тему Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал издания Politico.

Читайте также: ЕС может начать переговоры с Украиной о вступлении уже летом, - еврокомиссар

Почему Путин активизировался именно сейчас

Рейтинги канцлера Мерца резко падают. Экономика Германии ослабевает. На этом фоне ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует в опросах накануне земельных выборов в Восточной Германии в сентябре.

Для Кремля это идеальный момент. По данным издания, Путин усиливает давление на одного из своих главных стратегических противников - того, кто наиболее активно поддерживает Украину среди лидеров Европы.

"Россия ищет партнеров в Европе, которых она может использовать для собственных целей, и цель, естественно, заключается в том, чтобы АдГ пришла к власти в ближайшее время", - сказал депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) в земле Саксония-Анхальт Крис Шуленбург.

По его словам, это дало бы России "стратегического партнера в Германии, а следовательно, и плацдарм в Европе".

Что уже сделал Путин

СМИ пишет, что в последние недели глава Кремля использовал различные рычаги давления. Открыто - остановил поставки казахстанской нефти в Восточную Германию через российский трубопровод.

Более скрыто - предложил бывшего канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника на мирных переговорах по Украине, пытаясь расколоть общественное мнение внутри страны. Один из советников Путина пригласил депутатов от АдГ на ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге.

Как Кремль формирует образ Мерца

Кремлевская пропаганда подает Мерца как неэффективного и отстраненного политика. Отказ восстановить энергетические связи с Россией она описывает как экономическое самоубийство для Германии.

Москва также обвиняет консерваторов канцлера в том, что они - "подстрекатели войны", которые поддерживают Киев и отказываются договариваться с Путиным.

Эти нарративы особенно хорошо приживаются на востоке Германии, где настроения традиционно более благосклонны к России.

Пропаганда в цифрах

Берлинский аналитический центр Polisphere зафиксировал: в этом месяце количество критических материалов о Мерце в немецкоязычном отделении связанной с Кремлем сети "Правда" резко возросло по сравнению с началом года.

Влияние таких СМИ "не следует недооценивать", указывает Polisphere, - в частности из-за их влияния на большие языковые модели и сведенные искусственным интеллектом резюме новостей.

Восток Германии - главная уязвимость

Кремль рассматривает выборы в Восточной Германии как шанс "значительно ослабить Германию и особенно это правительство", - отметил Штефан Майстер, эксперт по вопросам России Немецкого совета по международным отношениям.

"Если россияне в чем-то и умеют хорошо, то это в определении слабых сторон своих оппонентов и их использовании", - добавил он.

По его словам, Восточная Германия - это "по сути, точка отправления для захвата власти партией "Альтернатива для Германии"".

Напомним, ранее Мерц обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с призывом повлиять на Путина, чтобы тот завершил войну против Украины.

Канцлер выразил надежду, что Пекин воспользуется дипломатическим рычагом во время государственного визита российского президента в Китай, однако признал, что изменений в стратегических отношениях между Москвой и Пекином не ожидает.

Как сообщало РБК-Украина, Мерц также предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Евросоюза. Это позволило бы украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и министерских встречах, но без права голоса.

