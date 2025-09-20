Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Почему Путин решил усилить атаки

По словам людей, близких к Кремлю, Путин пришел к выводу, что военная эскалация - это лучший способ заставить Украину начать переговоры на его условиях, а Трамп в свою очередь, вряд ли сделает что-то существенное для укрепления обороны Киева.

После встречи лидеров США и РФ на Аляске, и отказа президента Владимира Зеленского от сдачи территорий на востоке - россияне уже активизировали атаки на военные и гражданские объекты в Украине.

Источники говорят, что Путин намерен и дальше атаковать украинские энергетические сети и другую инфраструктуру. Они добавили, что переговоры на Аляске убедили Путина в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.

Бездействие США в лице Трампа

В ответ на усиление агрессии РФ против Украины, Трамп выразил на этой неделе недовольство подходом Путина и выдвинул идею ужесточения санкций против Москвы и ее союзников, чтобы лишить Россию нефтяных доходов.

Но в то же время он настаивает на том, чтобы европейские союзники Киева приняли жесткие меры до того, прежде чем США предпримут какие-либо шаги.

В частности, Трамп призвал страны G7 пошлины против Китая и Индия из-за закупки российской нефти. Европейский Союз также обсуждает новый пакет санкций и планирует ускорить отказ от российского СПГ.

Недавняя тактика Москвы подчеркивает, насколько признаки сдержанности со стороны США воодушевляют Кремль, который продолжает войну на истощение с целью вынудить Украину к переговорам.

Чиновники РФ считают, что такая стратегия может подорвать оборону Киева, а также подготовить почву для будущих переговоров.

Чем Путин оправдывает усиление атак и что будет делать дальше

Bloomberg вновь отмечает, что в Анкоридже Путин предложил остановить огонь и заморозить линию фронта на юге Украины, если Киев согласится уступить часть территории в двух областях на востоке. Кроме того, ранее он требовал от Украины ограничить численность ВСУ и отказаться от стремления вступления в НАТО.

Но поскольку Украины отвергла эти условия, Путин считает, что это оправдывает его эскалацию. Об этом заявили источники, близкие к Кремлю.

Также два источника рассказали, что Путин наблюдает за войной премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе. Он считает кампанию Нетаньяху в Газе более жесткой, чем война РФ против Украины, и отмечает, что правительства США и Европы в целом приняли ее, что подрывает их критику Москвы.

В то же время, по словам источников, Путин продолжит участвовать в любом диалоге с США, но будет делать то, что считает соответствующим своим интересам.