Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Глава Кремля Владимир Путин решил продолжать атаковать энергетику и другую инфраструктуру Украины, поскольку президент США Дональд Трамп вряд ли существенно проявит себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Почему Путин решил усилить атаки
По словам людей, близких к Кремлю, Путин пришел к выводу, что военная эскалация - это лучший способ заставить Украину начать переговоры на его условиях, а Трамп в свою очередь, вряд ли сделает что-то существенное для укрепления обороны Киева.
После встречи лидеров США и РФ на Аляске, и отказа президента Владимира Зеленского от сдачи территорий на востоке - россияне уже активизировали атаки на военные и гражданские объекты в Украине.
Источники говорят, что Путин намерен и дальше атаковать украинские энергетические сети и другую инфраструктуру. Они добавили, что переговоры на Аляске убедили Путина в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.
Бездействие США в лице Трампа
В ответ на усиление агрессии РФ против Украины, Трамп выразил на этой неделе недовольство подходом Путина и выдвинул идею ужесточения санкций против Москвы и ее союзников, чтобы лишить Россию нефтяных доходов.
Но в то же время он настаивает на том, чтобы европейские союзники Киева приняли жесткие меры до того, прежде чем США предпримут какие-либо шаги.
В частности, Трамп призвал страны G7 пошлины против Китая и Индия из-за закупки российской нефти. Европейский Союз также обсуждает новый пакет санкций и планирует ускорить отказ от российского СПГ.
Недавняя тактика Москвы подчеркивает, насколько признаки сдержанности со стороны США воодушевляют Кремль, который продолжает войну на истощение с целью вынудить Украину к переговорам.
Чиновники РФ считают, что такая стратегия может подорвать оборону Киева, а также подготовить почву для будущих переговоров.
Чем Путин оправдывает усиление атак и что будет делать дальше
Bloomberg вновь отмечает, что в Анкоридже Путин предложил остановить огонь и заморозить линию фронта на юге Украины, если Киев согласится уступить часть территории в двух областях на востоке. Кроме того, ранее он требовал от Украины ограничить численность ВСУ и отказаться от стремления вступления в НАТО.
Но поскольку Украины отвергла эти условия, Путин считает, что это оправдывает его эскалацию. Об этом заявили источники, близкие к Кремлю.
Также два источника рассказали, что Путин наблюдает за войной премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе. Он считает кампанию Нетаньяху в Газе более жесткой, чем война РФ против Украины, и отмечает, что правительства США и Европы в целом приняли ее, что подрывает их критику Москвы.
В то же время, по словам источников, Путин продолжит участвовать в любом диалоге с США, но будет делать то, что считает соответствующим своим интересам.
Путин проверяет, смирится ли мир с атаками на Украину
Напомним, в ночь на 7 сентября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Тогда география атак охватила Киев, Сумы, Кременчуге, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье.
Утром в тот день Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила удары по Украине и таким образом, Путин пытается проверить, смирится ли мир с этой агрессией.
Также отметим, что сегодня, в ночь на 20 сентября, россияне тоже совершил комбинированный удар. На города летели дроны, баллистика и крылатые ракеты. Последствия есть в Днепре, Николаеве и других городах. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.