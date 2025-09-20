Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg

Глава Кремля Володимир Путін вирішив продовжувати атакувати енергетику та іншу інфраструктуру України, оскільки президент США Дональд Трамп навряд чи суттєво проявить себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Чому Путін вирішив посилити атаки

За словами людей, близьких до Кремля, Путін дійшов висновку, що військова ескалація - це найкращий спосіб змусити Україну почати переговори на його умовах, а Трамп, своєю чергою, навряд чи зробить щось суттєве для зміцнення оборони Києва.

Після зустрічі лідерів США і РФ на Алясці, і відмови президента Володимира Зеленського від здачі територій на сході - росіяни вже активізували атаки на військові та цивільні об'єкти в Україні.

Джерела кажуть, що Путін має намір і далі атакувати українські енергетичні мережі та іншу інфраструктуру. Вони додали, що переговори на Алясці переконали Путіна в тому, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт.

Бездіяльність США в особі Трампа

У відповідь на посилення агресії РФ проти України, Трамп висловив цього тижня невдоволення підходом Путіна і висунув ідею посилення санкцій проти Москви та її союзників, щоб позбавити Росію нафтових доходів.

Але водночас він наполягає на тому, щоб європейські союзники Києва вжили жорстких заходів до того, перш ніж США зроблять будь-які кроки.

Зокрема, Трамп закликав країни G7 запровадити мита проти Китаю та Індія через закупівлю російської нафти. Європейський Союз також обговорює новий пакет санкцій і планує прискорити відмову від російського СПГ.

Нещодавня тактика Москви підкреслює, наскільки ознаки стриманості з боку США надихають Кремль, який продовжує війну на виснаження з метою змусити Україну до переговорів.

Чиновники РФ вважають, що така стратегія може підірвати оборону Києва, а також підготувати ґрунт для майбутніх переговорів.

Чим Путін виправдовує посилення атак і що робитиме далі

Bloomberg знову зазначає, що в Анкориджі Путін запропонував зупинити вогонь і заморозити лінію фронту на півдні України, якщо Київ погодиться поступитися частиною території у двох областях на сході. Крім того, раніше він вимагав від України обмежити чисельність ЗСУ і відмовитися від прагнення вступу до НАТО.

Але оскільки Україна відкинула ці умови, Путін вважає, що це виправдовує його ескалацію. Про це заявили джерела, близькі до Кремля.

Також два джерела розповіли, що Путін спостерігає за війною прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Газі. Він вважає кампанію Нетаньяху в Газі більш жорсткою, ніж війна РФ проти України, і зазначає, що уряди США і Європи загалом прийняли її, що підриває їхню критику Москви.

Водночас, за словами джерел, Путін продовжить брати участь у будь-якому діалозі зі США, але робитиме те, що вважає таким, що відповідає його інтересам.