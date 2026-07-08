RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин требует помочь субсидиями Крыму, где нет света и бензина

20:30 08.07.2026 Ср
2 мин
Цены на горючее в Крыму выросли вдвое
aimg Валерия Абабина
Фото: Дефицит бензина в Крыму (Getty Images)

Кремль объявил топливный кризис в России "временными трудностями" и пообещал быстро разобраться с дефицитом бензина в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Астра.

На совещании с членами правительства российский диктатор Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России "очень высок, один из самых высоких в мире", а трудности с топливом носят временный характер.

По его словам, Украина ударами по российской инфраструктуре пытается создать в обществе "нервозную обстановку" и сорвать туристический сезон, однако это якобы "невыполнимая задача".

Идея малых НПЗ

Отдельно Путин поддержал идею губернатора Забайкалья Александра Осипова создать в России сеть малых нефтеперерабатывающих заводов – для того чтобы под удары не попадали только крупные предприятия.

"Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей вред", - согласился Путин с предложением.

Крым и Севастополь

Диктатор РФ поручил правительству "скорее разобраться" с проблемами топлива в аннексированном Крыму и принять решение о выделении субсидий Крыму и Севастополю из-за роста цен на бензин.

На совещании гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что цены на горючее в городе выросли более чем вдвое. По его словам, литр АИ-95 стоит 197 рублей.

Напомним, еще 28 июня Путин впервые публично признал наличие дефицита бензина в России, назвав его "не критичным".

Тогда он заметил, что ежемесячная потребность Крыма в энергоносителях составляет 70 тысяч тонн, а запаса на полуострове хватит всего на несколько дней.

Впрочем, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов фактическиопроверг слова Путина , признав, что больших объемов горючего в ближайшее время на полуострове не появится.

Позже стало известно, что Путин вместо Крыма направил Калининградское горючее .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗТопливо