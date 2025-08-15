Путин вылетел на Аляску для встречи с Трампом

Путин вылетел из Магадана на самолете Ту-214ПУ. Согласно данным сервиса, самолет прибудет в Анкоридж в 09:38 (20:38 по киевскому времени).

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, во время полета Путин "работает над тезисами" для предстоящего саммита. В частности, речь о всех аспектах по урегулированию войны против Украины.

Также Песков ранее отмечал, что самолет должен приземлиться на Аляске в 11:00 по местному времени (22:00 по киевскому).