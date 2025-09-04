Путин будет использовать встречи в Китае как разрешение на продолжение войны, - Зеленский

Зеленский в частности отметил, что после встречи Путина и Си в Китае сложилось "очень специфическое впечатление". Путин, очевидно, будет пытаться использовать эту встречу, как "вроде бы разрешение для продолжения войны".

"Да и вообще своим поведением Путин пытается показать, что давление на него вроде бы не влияет. На самом деле ситуация, мы считаем, другая принципиально. Давление работает, ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией", - сказал президент.

Зеленский добавил, что линия на усиление давления будет продолжаться. В частности обсуждались новые санкции против Кремля.

"Эту линию мы будем продолжать. Сегодня мы говорили о новых санкциях, также о вторичных, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь", - отметил президент.