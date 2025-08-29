RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Кремль сделал заявление на фоне слов Мерца, что встречи Зеленского и Путина не будет

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Москве в очередной раз заговорили о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кремль традиционно выдвигает условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Путин не исключает возможности встречи с Зеленским", - заявил Песков. 

Но, по его словам, она возможна при условии, что "встреча на самом высоком уровне должна быть хорошо подготовлена".

"Пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит", - добавил Песков, комментируя перспективу такой встречи.

Встреча Зеленского и Путина

Отметим, что заявление Пескова прозвучало на фоне слов немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что встречи между Зеленским и Путиным, которую европейские лидеры ожидали до конца этого месяца, не будет.

"Встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не будет, вопреки договоренности, которая была достигнута между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе", - говорил Мерц.

 

 

 

 

Напомним, президент ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока что продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Путин во время нынешних переговоров по завершению войны намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять.

Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь считает, что Путин боится встречаться с Зеленским, чтобы обсуждать условия прекращения войны.

