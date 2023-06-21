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Необходимы победы на поле боя. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

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Среда 21 июня 2023 14:37
Необходимы победы на поле боя. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не согласится на заморозку войны с Россией. Единственное условие для переговоров с Кремлем - это полностью освобожденные от врага временно оккупированные территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

Отвечая на вопрос относительно эндшпиля войны, Зеленский отметил, что Украине необходимы победы на поле боя, поскольку Киев не сядет за стол переговоров с Кремлем "кто бы ни был президентом в России", если враг останется на нашей территории.

"Как бы далеко мы не продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - пояснил президент.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Украины принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, которое запрещает любые переговоры с российским диктатором, Владимиром Путиным.

Секретарь СНБО, Алексей Данилов, подчеркивал, что двери для диалога с Россией в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта: возвращение к границам 1991 года, ответственность Путина и его союзников, компенсация ущерба и гарантии безопасности для нашей страны.

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