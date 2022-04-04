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Зеленський про переговори з Росією: ми не хочемо втрачати людей, треба діалог

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Буча, Понеділок 04 квітня 2022 16:21
Зеленський про переговори з Росією: ми не хочемо втрачати людей, треба діалог Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що незважаючи на військові злочини, потрібно підтримувати діалог з Росією на переговорах. Щоб досягти миру і попередити ще більше жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування з пресою у звільненій Бучі.

"У будь-якому випадку, на території нашої країни буде мир. Україна не може жити у війні. Ми знаходимося в Європі в 21 столітті, ми прагнемо до миру. Ми гідні його. Світ не може бути без перемоги", - зазначив Зеленський.

За його словами, перемога може опинитися в дипломатичному форматі, підкріпленому бойовими кроками української армії.

"Бойові кроки наша армія демонструє, але ми не хочемо втратити більше людей. Тому потрібен той чи інший діалог", - додав президента.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що мирні переговори з Росією не прискорять зняття з неї санкцій.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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