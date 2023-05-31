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Боится покидать Россию? Путин не посетит инаугурацию Эрдогана

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин не посетит церемонию инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Победа Эрдогана в выборах

28 мая, Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу в президентских выборах, обойдя своего соперника Кемаля Киличдароглу во втором туре.

Зеленский и Путин могут посетить Турцию после инаугурации

Согласно данным турецкого издания Hürriye, президент Украины Владимир Зеленский и диктатор Путин могут посетить Анкару после инаугурации Эрдогана, которая запланирована на 3-4 июня.

Первым в страну совершит визит глава Кремля. Это будет его первая поездка в Турцию с 2020 года. Тем временем пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков подтвердил планы Эрдогана и Путина провести двустороннюю встречу. В то же время, он отметил, что дата и место встречи не определены.

Путин боится покидать Россию

Как пишет "Верстка", диктатор прекратил покидать страну после ордера Гаагского трибунала. Это также объясняет его отказ посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В течение двух с половиной месяцев после выдачи ордера, диктатор ни разу не покинул границы России. Последний раз он делал это еще 19 декабря 2022 года, когда ездил с рабочим визитом в Минск.

"Если Путин не поедет в Индию (ШОС, - ред.) - то это из-за ордера, понятно", - заявил высокопоставленный источник в российском парламенте.

По словам источника, диктатор не чувствует себя защищенным, в том числе и из-за недавней атаки БПЛА на Москву. Поэтому он пытается минимизировать риски для себя.

"Во всяком случае, такое мнение транслируют в кулуарах Кремля. Ощущения безопасности (у президента, - ред.) нет", - добавил источник.

Добавляется, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, который должен был состояться очно, перевели в онлайн-формат. Изменение формата произошло на фоне выдачи международного ордера на арест Владимира Путина.

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