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В Кремле подтвердили, что Путин и Эрдоган договорились о встрече

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Москва, Среда 31 мая 2023 13:22
В Кремле подтвердили, что Путин и Эрдоган договорились о встрече Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о встрече. Кремль подтвердил договоренность.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, президенты подтвердили свое намерение в уже обозримой перспективе провести двустороннюю встречу", - заявил спикер Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что пока дата и место встречи не определены. По его словам, в Кремле уже готовятся к встрече Путина и Эрдогана.

Что этому предшествовало

Сегодня турецкая газета Hürriye сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут приехать в Турцию после инаугурации Эрдогана, которая запланирована на 3-4 июня.

По данным журналистов, первым Анкару посетит Путин. Это будет его первый визит в Турцию с 2020 года.

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Владимир Путин Российская Федерация Кремль Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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