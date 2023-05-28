Официально. Эрдоган победил на выборах президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу и снова стал президентом Турции. Во втором туре он обошел своего соперника Кемаля Киличдароглу более чем на 4% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Во время состоявшегося, 14 мая, первого тура президентских выборов ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому сегодня провели второй тур.

Ранее, Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран.

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