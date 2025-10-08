Путин отверг мир, поэтому потерял 20% бензина из-за "дальнобойных санкций", - Зеленский

"Украина достигает действительно значительных вещей, в частности наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют. По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю 20%", - сообщил украинский лидер.

Это значение касается бензина, а что касается дизеля, то, по его словам, РФ уже использует резервы, которые берегла на "черный день".

Зеленский напомнил, что российскому диктатору Владимиру Путину неоднократно предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь.

"Он отверг все наши и американские предложения. Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают, наши дальнобойные удары стали более точными", - подчеркнул президент Украины.