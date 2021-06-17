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Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але підготовка до її організації поки не ведеться

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Москва, Четвер 17 червня 2021 13:33
Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але підготовка до її організації поки не ведеться Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії готові до зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Однак, підготовка до її організації поки не ведеться.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, конкретних кроків з підготовки такого заходу поки не робилося.

"Раніше президент Путін вже констатував свою готовність зустрітися з президентом Зеленським. Він про це говорив сам, публічно. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Путіну зустрітись. Президент Росії відповів, що йому завжди є про що поговорити з українським президентом.

Більше про плани української сторони провести переговори з РФ у матеріалі "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

Зазначимо, вчора Путін і Байден провели переговори в Женеві. Вони, зокрема, обговорювали повернення посади спецпредставника США по Україні.

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