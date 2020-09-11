У Кремлі розповіли, про що говоритимуть Путін та Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 14 вересня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Президенти обговорять перспективи просування інтеграції Білорусі в рамках Союзної держави.

Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента РФ.

В ході переговорів сторони планують обговорити ключові питання подальшого розвитку між державами відносин стратегічного партнерства та союзництва.

Особливу увагу буде приділено реалізації великих спільних проектів в торгово-економічній, культурно-гуманітарній та енергетичній сферах.

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі підтвердили дату майбутнього візиту білоруського президента в Росію.

Раніше Лукашенко заявляв про наміри вирішити з Путіним "наболілі питання".

Крім того, президент Білорусі пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Путіним.