У Кремлі розповіли, про що говоритимуть Путін та Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 14 вересня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Президенти обговорять перспективи просування інтеграції Білорусі в рамках Союзної держави.
Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента РФ.
В ході переговорів сторони планують обговорити ключові питання подальшого розвитку між державами відносин стратегічного партнерства та союзництва.
Особливу увагу буде приділено реалізації великих спільних проектів в торгово-економічній, культурно-гуманітарній та енергетичній сферах.
Нагадаємо, сьогодні у Кремлі підтвердили дату майбутнього візиту білоруського президента в Росію.
Раніше Лукашенко заявляв про наміри вирішити з Путіним "наболілі питання".
Крім того, президент Білорусі пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Путіним.