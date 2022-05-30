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Путін спростив надання громадянства Росії для українських дітей-сиріт

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Москва, Понеділок 30 травня 2022 18:21
Путін спростив надання громадянства Росії для українських дітей-сиріт Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація буде в спрощеному порядку надавати громадянство українським дітям-сиротам і недієздатним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Росії Володимира Путіна.

Згідно з указом, діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також недієздатні особи, які є громадянами України, у спрощеному порядку можуть отримати громадянство Російської Федерації.

Зазначимо, згідно з останніми даними, російські окупанти вивезли на свою територію близько 210 000 українських дітей.

Нагадаємо, як заявляла омбудсмен Людмила Денісова, Росія загалом депортувала на свою територію понад мільйон українців.

Також стало відомо, що в Державну думу РФ подали законопроект, яким пропонується спростити усиновлення українських дітей.

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Володимир Путін Російська Федерація
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