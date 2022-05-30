Путин упростил предоставление гражданства России для украинских детей-сирот
Российская Федерация будет в упрощенном порядке предоставлять гражданство украинским детям-сиротам и недееспособным лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.
Согласно указу, дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, а также недееспособные лица, которые являются гражданами Украины, в упрощенном порядке могут получить гражданство Российской Федерации.
Отметим, согласно последним данным, российские оккупанты вывезли на свою территорию порядка 210 000 украинских детей.
Напомним, как заявляла омбудсмен Людмила Денисова, Россия в общей сложности депортировала на свою территорию более миллиона украинцев.
Также стало известно, что в Государственную думу РФ подали законопроект, которым предлагается упростить усыновление украинских детей.
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