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РФ депортувала вже більше мільйона українців, шоста частина з них - діти, - Денісова

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Україна, Субота 21 травня 2022 11:37
РФ депортувала вже більше мільйона українців, шоста частина з них - діти, - Денісова Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок суботи, 21 травня, Росія депортувала на свою територію 1 377 925 осіб, включаючи 232 480 дітей. За останню добу - 17 306, у тому числі 2 213 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Заяви РФ про нібито добровільне переміщення українців не відповідають дійсності. Ми маємо незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації", - розповіла вона.

За словами уповноваженої Верховної ради, людей примусово садять в автобуси, погрожуючи зброєю, та вивозять на російську територію.

"Люди оточені російськими військовими з автоматами, обурені та налякані. Покинути місце так званої "евакуації" рашисти не дозволяють. Їх змушують сідати в автобуси і лише при посадці повідомляють, що далі везтимуть до "фільтраційного табору" в Безіменному Новоазовського району і потім в Росію", - розповіла Денісова.

За дуже приблизними даними тільки через цей табір пройшли понад 32 тис. громадян.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує спростити процес усиновлення викрадених окупантами дітей з України. До Державної думи внесено відповідний законопроект.

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