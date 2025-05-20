"Путин тянет время": Писториус предложил ответ на действия Москвы

Переговоры Трампа с Путиным

Напомним, президент США Дональд Трамп провел 19 мая телефонный разговор с Путиным. После разговора с Путиным Трамп заявил, что Российская Федерация и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Трамп также заявил, что не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию из-за агрессии против Украины.

По информации Bloomberg, ряд лидеров стран ЕС опасаются, что Трамп отказывается от своих усилий остановить российско-украинскую войну.

Российская армия в течение последних суток запустила по территории Украины 108 ударных дронов. Ударные дроны типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов были запущены с пяти направлений.

Европейский Союз на этой неделе предложит G7 снизить текущую предельную цену на российскую нефть с 60 до 50 долларов. Нефтяные санкции - самые болезненные для Москвы.

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