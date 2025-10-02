Путин цинично назвал войну против Украины "болью для россиян"

Российский диктатор Владимир Путин считает, что его война против Украины стала "болью для россиян".

Как передает РБК-Украина , об этом глава Кремля заявил во время выступления на Валдайском форуме.

"Страшный пример и "украинской трагедии". Это боль для украинцев и для русских, для всех нас", - заявил диктатор.



По его мнению, причины "украинского конфликта" якобы известны всем, поэтому называть он их не стал.

Путин выдумал глобалистов-экспансионистов на Западе и их прислугу в Киеве, которые "поощряли, подначивали, вооружали Украину и науськивали ее на Россию", плевать хотели "не только на российские, но и на украинские интересы".

Диктатор цинично добавил, что таким людям "не жалко украинского народа, который для них расходный материал".