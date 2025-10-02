ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путін цинічно назвав війну проти України "болем для росіян"

Новгородська область, Четвер 02 жовтня 2025 19:40
UA EN RU
Путін цинічно назвав війну проти України "болем для росіян" Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що його війна проти України стала "болем для росіян".

Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив під час виступу на Валдайському форумі.

"Страшний приклад і "української трагедії". Це біль для українців і для росіян, для всіх нас", - заявив диктатор.

На його думку, причини "українського конфлікту" нібито відомі всім, тому називати він їх не став.

Путін вигадав глобалістів-експансіоністів на Заході та їхню прислугу в Києві, які "заохочували, підбурювали, озброювали Україну і нацьковували її на Росію", плювати хотіли "не тільки на російські, а й на українські інтереси".

Диктатор цинічно додав, що таким людям "не шкода українського народу, який для них витратний матеріал".

Втрати Росії

Варто зауважити, що такі заяви Путіна звучать особливо цинічно на тлі того, як Росія використовує своїх солдатів у війні проти України.

Росіян уже неодноразово відправляли на м'ясні штурми, щоб окупувати більше української території. Також були відомі випадки, коли солдати РФ добивали своїх і не надавали пораненим медичної допомоги.

Таке ставлення до солдатів призвело до величезних втрат у лавах російської армії. Згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні за три з половиною роки повномасштабної війни РФ втратила близько 1 112 460 солдатів. Мова про загиблих і поранених.

При цьому втрати України в кілька разів менші. За словами президента Володимира Зеленського, співвідношення денних втрат - один до трьох.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим