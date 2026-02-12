Путин "тасует" военное руководство РФ во время активной фазы боевых действий, - ISW

В России изменена система управления силовым блоком: подписан указ, который передает Росгвардию в подчинение Генеральному штабу. Эксперты считают, что это усиливает вертикаль контроля и укрепляет позиции военного руководства в структуре власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

В среду, 11 февраля, был подписан документ, согласно которому Генеральный штаб РФ становится главным органом управления войсками Росгвардии.

Решение предусматривает, что Генштаб будет организовывать командование и применение подразделений как в мирное, так и в военное время, участвовать в разработке планов их развития и обеспечивать боевую и мобилизационную готовность.

Также Генеральный штаб получает полномочия в сфере подготовки, разведки, боевого обеспечения и создания систем управления для Росгвардии.

Возможная реорганизация МЧС

Ранее сообщалось, что Совет безопасности РФ рассматривает вариант ликвидации Министерства по чрезвычайным ситуациям с последующим включением части его сотрудников в структуру Росгвардии.

По данным источников, в состав могут быть переведены до 50 тысяч сотрудников спасательного корпуса, а также саперы и другие специалисты.

Усиление контроля

Аналитики отмечают, что такие шаги могут быть направлены на укрепление контроля над силовыми структурами после событий июня 2023 года.

По их оценке, подчинение Росгвардии Генштабу продолжает курс на централизацию всех вооруженных формирований под руководством Министерства обороны.

"Подчинение Росгвардии и частей главнокомандования обороной России Генеральному штабу значительно усилит контроль Герасимова над российскими силовиками, что подчеркивает, что Путин вознаграждает Герасимова за его лояльность, и что Герасимов сохраняет центральное место в близком окружении Путина", — резюмируют в ISW.