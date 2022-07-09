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Путин стягивает для наступления в Украине технику 1950-х годов, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 08:49
Путин стягивает для наступления в Украине технику 1950-х годов, - британская разведка Фото: Путин бросает в Украину старую технику (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и подтягивает их к Украине для будущих наступательных операций. Большая часть новых пехотных подразделений развертывается с бронемашинами МТ-ЛБ, снятыми с долговременного хранения, в качестве основного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, МТ-ЛБ ранее находились на вооружении в качестве вспомогательных с обеих сторон, и Россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых задач по транспортировке пехоты. Первоначально они были разработаны в 1950-х годах как тягачи для перевозки артиллерии, имеют очень ограниченную броню и оснащены только пулеметом для защиты.

Напротив, большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенными мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой, говорится в сводке.

"Несмотря на заявление президента Путина от 7 июля 2022 года о том, что российские вооруженные силы "даже не начинали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, развертываемые с использованием устаревшего или неподходящего оборудования", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы готовятся к началу новых наступательных операций в Донецкой области. Непосредственной тактической целью России будет Северск.

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