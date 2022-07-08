Британська розвідка назвала найближчу мету наступу російських військ на Донбасі

Російська армія концентрує техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська. Місто знаходиться приблизно за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

За даними британської розвідки, російські сили припиняють поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій в Донецькій області.

"Існує реальна ймовірність того, що безпосередньою тактичною метою Росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагаються просуватися до найбільш вірогідної оперативної мети - міського району Слов'янськ-Краматорськ", - наголошується у зведенні.

Тим часом українські сили продовжують поступово просуватися на південно-західній ділянці Херсона, йдеться у зведенні.