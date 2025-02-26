Путин попытается достичь на переговорах того, чего не смог в войне в Украине, - МИД Латвии

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться достичь на мирных переговорах того, чего ему не удалось достичь в войне против Украины. А именно - ослабить Соединенные Штаты и восстановить контроль над Украиной.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Associated Press.

Браже напомнила, что Россия, которая имеет население в 140 миллионов, смогла получить контроль над менее чем 20% Украины с населением 40 миллионов. За все время Путин не смог ослабить США и военный альянс НАТО.

"Поэтому, когда дело доходит до поиска мира, я думаю, что трудности связаны с русскими, потому что русские - это те, кто хочет ослабить власть США, и кто хочет ослабить США в мире в целом", - сказала Браже.

Она считает, что Путин, вмешиваясь в другие страны, хочет контролировать как территорию, так и политический выбор их правительств. В частности, как это было в Сирии, где он поддержал авторитарный режим Башара Асада.

Но Путин не получил того, что хотел во время трехлетней войны в Украине, и "он будет пытаться получить это через мирные переговоры", считает Браже.

"Поэтому важно четко помнить об этой перспективе в любой сделке, которую мы обсуждаем или заключаем", - сказала она.

По ее мнению, как члены НАТО Эстония и Литва - должны быть готовыми к любой будущей агрессии со стороны России.