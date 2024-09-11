ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины

Среда 11 сентября 2024 14:05
UA EN RU
Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Кроме того, Латвия планирует передать Украине солнечные панели для обеспечения больниц.

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу "Коалиция БПЛА для Украины" и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого, премьеры обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями и усиление украинских военных на поле боя. Латвия также продолжает поддерживать санкции против России и является надежным союзником Украины в интеграции в ЕС и НАТО.

"Наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц", - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Киев.

Ранее латвийское правительство решило бесплатно передать Украине 20 транспортных средств, ранее конфискованных у водителей, задержанных за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Помощь Украине Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление