Путін спробує досягти на переговорах того, чого не зміг у війні в Україні, – МЗС Латвії

Російський диктатор Володимир Путін намагатиметься досягти на мирних переговорах того, чого йому не вдалося досягти у війні проти України. А саме - послабити Сполучені Штати і відновити контроль над Україною.

Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Associated Press.

Браже нагадала, що Росія, яка має населення в 140 мільйонів, змогла отримати контроль над менш ніж 20% України з населенням 40 мільйонів. За весь час Путін не зміг послабити США та військовий альянс НАТО.

"Тому, коли справа доходить до пошуку миру, я думаю, що труднощі пов'язані з росіянами, тому що росіяни - це ті, хто хоче послабити владу США, і хто хоче послабити США у світі в цілому", - сказала Браже.

Вона вважає, що Путін, втручаючись в інші країни, хоче контролювати як територію, так і політичний вибір їхніх урядів. Зокрема, як це було у Сирії, де він підтримав авторитарний режим Башара Асада.

Але Путін не отримав того, що хотів під час трирічної війни в Україні, і "він намагатиметься отримати це через мирні переговори", вважає Браже.

"Тому важливо чітко пам'ятати про цю перспективу в будь-якій угоді, яку ми обговорюємо або укладаємо", - сказала вона.

На її думку, як члени НАТО Естонія і Литва - повинні бути готовими до будь-якої майбутньої агресії з боку Росії.