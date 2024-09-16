Латвия передаст Украине бронемашины CVR

Министерство обороны Латвии заявило о передаче Украине боевых разведывательных гусеничных бронемашин CVR(T), ранее приобретенных у Великобритании. В целях обеспечения оперативной безопасности ведомство не раскрыло точное количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

С 2023 года Латвия обязалась оказывать военную помощь Украине в размере 0,25% от ВВП ежегодно до 2026 года. На сегодняшний день Латвия уже передала Украине вертолеты, самоходные гаубицы и другие виды вооружений.

Контракт с Великобританией, подписанный в 2014 году, включал поставку 123 бронемашин, 116 из которых прошли модернизацию. Первые поставки состоялись в 2015 году, а в 2019 году был подписан дополнительный контракт.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что закупка новых боевых машин пехоты, которые заменят CVR(T), находится на завершающем этапе. Эти машины необходимы для перевооружения латвийской армии и участия в тактических операциях.

CVR(T) – это семейство британских гусеничных бронемашин, разработанных в середине 20 века. Они известны своей высокой маневренностью и универсальностью. Эти машины могут выполнять широкий спектр задач, включая разведку, патрулирование, огневую поддержку и эвакуацию раненых.