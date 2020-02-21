Путін: співпраця Росії і України невигідна ряду країн

Співпраця Росії та України невигідна ряду країн, бо створює їм глобального конкурента. Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю росЗМІ.

Путін вважає, що "ніхто цього не хоче, тому будуть робити все, щоб Україну і Росію розтягувати".

"Будь-яке об'єднання Росії та України, їх можливостей і конкурентних переваг - це створення конкурента, глобального конкурента в Європі та у світі. Ніхто цього не хоче, тому будуть робити все, щоб нас розтягувати", - вважає він.

За його словами, "ті, хто очолював Україну або добрався до влади в Україні, переслідували особисті інтереси".

"А в чому вони полягають? Навіть не більше заробити грошей за рахунок пограбування українського народу, а зберегти, що награбоване до сих пір. Ось в чому головне завдання. Бабки-то де, вибачте за моветон? Грошики де? В закордонних банках", - сказав він.

Нагадаємо, Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника.

Раніше повідомлялось, що що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу Кремля на українському напрямі". Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напрямку в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.