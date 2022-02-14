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Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом, - Зеленський

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 19:44
Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський впевнений, що окупований Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом. Україна не має наміру поступатися своїми територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

За його словами, сьогодні у світі визнають, що від України та її армії залежить безпека Європи і всього континенту.

"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо, - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що українці впевнені у своїх Збройних силах, але військові теж "повинні відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість і нашу єдність".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що на сьогодні військовий сценарій повернення Криму є неможливим, оскільки Україна не піде на масові жертви серед мирного населення окупованих територій.

А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що силовий сценарій повернення окупованих територій взагалі не розглядався і не готується.

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Володимир Зеленський Донбас Крим
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