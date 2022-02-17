ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін сказав неправду. Скільки українських військових перебувають у зоні ООС

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 09:33
Путін сказав неправду. Скільки українських військових перебувають у зоні ООС Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в зоні проведення ООС на сході України знаходиться 120 тисяч українських військових. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це абсолютною неправдою.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, або президент РФ помилився, або його обманюють його ж військові, або він черговий раз сказав неправду на весь світ.

"Ми оцінюємо, що в ОРДЛО в окупаційному контингенті - це перший і другий армійські корпуси РФ, де командують дві тисячі російських офіцерів - 35 тисяч осіб. У нас така ж кількість військових в ООС, плюс-мінус в порядку таких же цифр", - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що ніяких 120 тисяч бути не може і це легко перевіряється.

"Це було б видно навіть місцевому населенню. Нехай в Кремлі не бояться, якщо їх вводять в оману, або не обманюють світ", - сказав міністр.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що силовий сценарій повернення окупованих територій взагалі не розглядався і не готується.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Олексій Резніков Україна Російська Федерація
NEWS
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно