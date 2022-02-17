Путін сказав неправду. Скільки українських військових перебувають у зоні ООС

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в зоні проведення ООС на сході України знаходиться 120 тисяч українських військових. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це абсолютною неправдою.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, або президент РФ помилився, або його обманюють його ж військові, або він черговий раз сказав неправду на весь світ.

"Ми оцінюємо, що в ОРДЛО в окупаційному контингенті - це перший і другий армійські корпуси РФ, де командують дві тисячі російських офіцерів - 35 тисяч осіб. У нас така ж кількість військових в ООС, плюс-мінус в порядку таких же цифр", - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що ніяких 120 тисяч бути не може і це легко перевіряється.

"Це було б видно навіть місцевому населенню. Нехай в Кремлі не бояться, якщо їх вводять в оману, або не обманюють світ", - сказав міністр.