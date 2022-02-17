Путин сказал неправду. Сколько украинских военных находятся в зоне ООС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения ООС на востоке Украины находится 120 тысяч украинских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это абсолютной неправдой.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, либо президент РФ ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он в очередной раз сказал неправду на весь мир.
"Мы оцениваем, что в ОРДЛО в оккупационном контингенте - это первый и второй армейские корпуса РФ, где командуют две тысячи российских офицеров - 35 тысяч человек. У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр", - заявил Резников.
Министр отметил, что никаких 120 тысяч быть не может и это легко проверяется.
"Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их вводят в заблуждение, либо не обманывают мир", - сказал министр.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что силовой сценарий возвращения оккупированных территорий вообще не рассматривался и не готовится.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем.