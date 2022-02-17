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Путин сказал неправду. Сколько украинских военных находятся в зоне ООС

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 09:33
Путин сказал неправду. Сколько украинских военных находятся в зоне ООС Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна, Владислав Красинский

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения ООС на востоке Украины находится 120 тысяч украинских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это абсолютной неправдой.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, либо президент РФ ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он в очередной раз сказал неправду на весь мир.

"Мы оцениваем, что в ОРДЛО в оккупационном контингенте - это первый и второй армейские корпуса РФ, где командуют две тысячи российских офицеров - 35 тысяч человек. У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр", - заявил Резников.

Министр отметил, что никаких 120 тысяч быть не может и это легко проверяется.

"Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их вводят в заблуждение, либо не обманывают мир", - сказал министр.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что силовой сценарий возвращения оккупированных территорий вообще не рассматривался и не готовится.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем.

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