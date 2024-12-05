Путин отменил требование для иностранцев платить за газ только из-за "Газпромбанка"

Как пишет издание, это решение стало известным из обновленного Путиным указа от 31 марта 2022 года о специальном порядке оплаты газа иностранными компаниями. Оно будет действовать до тех пор, пока с "Газпромбанка" не снимут санкции.

В указе предусмотрено два варианта взаиморасчетов.

"Зачисление уполномоченным банком" средств в рублях, поступающих "от третьих лиц" с целью оплаты иностранной компанией российского газа. А второй вариант предусматривает, что обязательство по оплате газа может быть прекращено "полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю" по инициативе поставщика.

Отмечается, что зачислением встречного требования может быть форма безналичных взаиморасчетов или погашение равных сумм взаимных платежных обязательств.