Путин отменил требование для иностранцев платить за газ только из-за "Газпромбанка"

Российский диктатор Владимир Путин отменил обязательство для иностранных компаний платить за российский газ только через "Газпромбанк". Решение было принято после новых американских санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, это решение стало известным из обновленного Путиным указа от 31 марта 2022 года о специальном порядке оплаты газа иностранными компаниями. Оно будет действовать до тех пор, пока с "Газпромбанка" не снимут санкции.
В указе предусмотрено два варианта взаиморасчетов.
"Зачисление уполномоченным банком" средств в рублях, поступающих "от третьих лиц" с целью оплаты иностранной компанией российского газа. А второй вариант предусматривает, что обязательство по оплате газа может быть прекращено "полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю" по инициативе поставщика.
Отмечается, что зачислением встречного требования может быть форма безналичных взаиморасчетов или погашение равных сумм взаимных платежных обязательств.
В четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации . В санкционный список попали "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и около 40 учреждений.
Впоследствии в Венгрии назвали "нападением на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка". А позже стало известно, что после санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные в РФ страны .
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