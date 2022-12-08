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Путин все еще надеется на победу и ждет чуда, - Кулеба

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Четверг 08 декабря 2022 16:55
Путин все еще надеется на победу и ждет чуда, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин все еще надеется на победу в войне против Украины и ждет чуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal.

"Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию", - заявил Кулеба.

Министр повторил призыв Украины к союзникам предоставить ему больше оружия, включая танки западного производства, реактивные истребители и ракеты ATACMS. По его словам, поведение России свидетельствует о том, что Москва все еще стремится к военной победе, включая завоевание всей Украины.

Ранее США и союзники снимали табу и поставляли Украине оружие, которое они отказывались предоставлять до этого. Речь идет о 155-мм гаубицах и HIMARS.

Ранее Кулеба заявлял, что союзникам по НАТО не следует ждать, когда на войне в Украине случится что-то плохое, а просто нужно принять решение о передаче современных танков Вооруженным силам прямо сейчас.

В Кремле считают, что начатая ими война против Украины может "закончиться и завтра". Там цинично говорят, что это зависит от президента Владимира Зеленского.

Напомним, еще вчера, 7 декабря, российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.

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